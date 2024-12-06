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На пожежі у Миколаєві загинули троє людей

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вчора, 5 грудня та вночі 6 грудня, в Миколаївській області виникло вісім пожеж, з них 6 — в житловому секторі. Троє людей постраждало, з них одна дитина, ще троє — загинули

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, у селі Кудрявське Вознесенського району в результаті пожежі в житловому будинку 12-річний хлопець отримав опіки та був госпіталізований до місцевої лікарні.

«Зі слів місцевих мешканців, які першими кинулись на допомогу постраждалому та ще до прибуття підрозділу ДСНС оперативно загасили невелике займання, стало відомо, що, ймовірно, хлопець намагався розтопити піч, в результаті чого й постраждав», — йдеться в повідомленні.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

А у Миколаєві надвечір горів житловий будинок. Вогнеборці загасили пожежу на площі чотири квадратних метра.

«Під час проведення робіт з ліквідації на місці знаходились троє мешканців даного будинку, однак з їх слів медичної допомоги вони не потребували. Однак вже вночі, за інформацією медиків, двоє з хлопців 2002 та 2003 року народження були госпіталізовані до лікарні», — зазначили у ДСНС.

Також вночі у Миколаєві загорілась двокімнатна квартира на восьмому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку. Попередня причина — необережне поводження з вогнем під час паління. Вогнеборці, які працювали на місці виявили в помешканні тіло загиблого 50-річного власника та ще двох людей, особи яких наразі встановлюються.

З інших квартир рятувальники евакуювали 15 мешканців. Площа пожежі склала10 квадратнрих метрів. Інші пожежі без резонансу, зазначають надзвичайники.

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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