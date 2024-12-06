Позбавив життя сокирою: на Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Ілюстративне фото: Національна поліція України

На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 85-річної жінки. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

5 грудня до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки Куцурубської громади про те, що у будинку знайдена мертва сусідка з травмами голови. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт виявив у жінки рублені рани на голові та тулубі, від яких вона померла.

Поліцейські встановили, що до вбивства може бути причетний 49-річний чоловік з сусіднього села. Напередодні ввечері, перебуваючи у нетверезому стані, він прийшов до жінки. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік ймовірно вдарив потерпілу сокирою кілька разів.

У відомстві зазначили, що знаряддя злочину вилучили та направили на експертизу. Зловмисника затримали та оголосили йому підозру за статтею «умисне вбивство», що передбачає до 15 років тюрми. Суд найближчим часом розглядатиме обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що у Центральному районному суді Миколаєва триває розгляд справи про вбивство, в якому підозрюється Андрій Невінчаний. Суд почав вивчати письмові докази, надані прокуратурою, однак у процесі їх розгляду у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності.