  • пʼятниця

    6 грудня, 2024

  • 3.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.4° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Позбавив життя сокирою: на Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві

На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Ілюстративне фото: Національна поліція УкраїниНа Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Ілюстративне фото: Національна поліція України

На Миколаївщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 85-річної жінки. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

5 грудня до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки Куцурубської громади про те, що у будинку знайдена мертва сусідка з травмами голови. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт виявив у жінки рублені рани на голові та тулубі, від яких вона померла.

Поліцейські встановили, що до вбивства може бути причетний 49-річний чоловік з сусіднього села. Напередодні ввечері, перебуваючи у нетверезому стані, він прийшов до жінки. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік ймовірно вдарив потерпілу сокирою кілька разів.

У відомстві зазначили, що знаряддя злочину вилучили та направили на експертизу. Зловмисника затримали та оголосили йому підозру за статтею «умисне вбивство», що передбачає до 15 років тюрми. Суд найближчим часом розглядатиме обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що у Центральному районному суді Миколаєва триває розгляд справи про вбивство, в якому підозрюється Андрій Невінчаний. Суд почав вивчати письмові докази, надані прокуратурою, однак у процесі їх розгляду у протоколах огляду місця події виявили помилки та розбіжності.

Останні новини про: Миколаївщина

За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 69 малюків
Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ
Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Різанина у Миколаєві: у суді допитають слідчу, що складала протокол, в якому виявили помилки

Аліса Мелік-Адамян
новини

«До кінця року встигнемо», — в ОВА повідомили, що майже виконали план по розмінуванню Миколаївщини у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

Підрядник відбудував вже майже половину зруйнованої будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутатка Федорова обурилась фуршетом облради до Дня самоврядування в Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: Миколаївщина

Піротехніки знешкодили уламки ворожих боєприпасів на Миколаївщині
Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ
За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 69 малюків

Графік відключень світла у Миколаєві та області 7 грудня

Очаківська міська рада планує безкоштовне харчування для школярів та дітей у дитсадках у 2025 році

Військових Миколаївщини привітали з Днем ЗСУ

З 7 грудня у Миколаєві обмежать рух транспорту через ремонтні роботи