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На трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто: постраждали троє людей

На трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНСНа трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНС

Ввечері, 6 грудня, на автодорозі між селами Прибужани та Яструбіново Вознесенського району сталася аварія. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 21011 і Volkswagen Golf.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Унаслідок ДТП постраждали троє людей. Серед них 14-річна дівчина, яку госпіталізували до лікарні. Ще одна пасажирка «жигулів», 62-річна жінка, опинилася заблокованою в автомобілі. Рятувальники деблокували потерпілу та передали її медикам.

Також травми отримав 19-річний водій Volkswagen. 

«Внаслідок ДТП із транспортного засобу ВАЗ 21011 постраждала дівчина 2009 р.н. її госпіталізували медики. Інша пасажирка, жінка 1961 р.н. була заблокована конструктивними елементами транспортного засобу. За допомогою спецінструменту рятувальники деблокували потерпілу та передали медикам», – йдеться у повідомленні.

На трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНСНа трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНС
На трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНСНа трасі під Вознесенськом зіткнулися два авто, фото: ГУ ДСНС

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 2 грудня в Одеському районі чоловік не знизиши швидкість перед блокпостом збив двох прикордонників.

Також на Миколаївщині 30 листопада, близько 7:10 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв», у межах Новоодеської громади зіткнулись автомобілі Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF з напівпричепом. У результаті аварії загинув 46-річний водій легкового автомобіля. Водій вантажівки не потребував госпіталізації і відмовився від медичної допомоги.

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