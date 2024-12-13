На Миколаївщині за добу ліквідували п’ять пожеж: горіли будинки, сінник та сміття
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- Світлана Іванченко
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12:51, 13 грудня, 2024
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Протягом 12 грудня та в ніч на 13 грудня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж, три з яких виникли у житловому секторі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.
Так, у Миколаєві 12 грудня у приватному будинку загорілося перекриття, ймовірно через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
У наслідок короткого замикання електропроводки сталася пожежа в будинку селі Брід Синюхинобрідської громади Первомайського району.
Вночі горів сінник на території приватного домоволодіння у селі Дмитрівка Березанської громади Миколаївського району.
Також горів металевий вагончик на відкритій території у селі Берізки Кривоозерської громади Первомайського району та сміття у Миколаєві.
Нагадаємо, у Миколаєві 11 грудня сталася пожежа у під'їзді багатоповерхового будинку. Постраждав юнак.
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