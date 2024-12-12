У Миколаєві горіла електрощитова у багатоповерхівці: госпіталізували юнака
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- Альона Коханчук
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9:55, 12 грудня, 2024
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У Миколаєві 11 грудня сталася пожежа у під'їзді багатоповерхового будинку. Постраждав юнак.
Про це повідомляє Державній службі надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Рятувальники зазначають, що горіла електрощитова на сходовій клітці другого поверху дев'ятиповерхового житлового будинку. Почалась сильне задимлення, яке відчувалось на всії поверхах.
Пожежники загасили вогонь, проте з’ясувалось, що в одній із квартир на восьмому поверсі димом надихався юнак 2007 року народження.
Рятувальники вивели хлопця з матір'ю на свіже повітря та передали медикам. Його госпіталізували до лікарні із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.
Раніше повідомлялося, що 10 грудня, та вночі 11 грудня на Миколаївщині виникло шість пожеж, пʼять з яких виникли в житловому секторі. На одній пожежі загинув чоловік, ще на двох — є травмовані.
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