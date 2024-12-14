На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж, більшість — у житловому секторі

Пожежа на Миколаївщині. фото для ілюстрації: ДСНС

Протягом доби 13 грудня на Миколаївщині рятувальники зафіксували вісім пожеж, шість з яких виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Баштанському районі сталося два займання: у селі Горохівка загорівся приватний будинок, де вогонь охопив 20 квадратних метрів, а у селі Кашперо-Миколаївка пожежа пошкодила 40 квадратних метрів житла.

У Миколаєві горіли три об’єкти: господарча споруда на території приватного домоволодіння, яку вдалося загасити на площі 3 квадратних метри. Також горіли речі домашнього вжитку в двоповерховому будинку, де власник самостійно ліквідував займання. В мікрорайоні Мала Корениха горів будинок, який не експлуатується, там вогонь поширився на 30 квадратних метрів.

Ще одне займання сталося у селі Врадіївка Первомайського району — там горіла господарча споруда площею 25 квадратних метрів. Окрім цього, двічі горіло сміття на відкритих територіях загальною площею 204 квадратних метрів.

До ліквідації пожеж залучили 30 рятувальників і 8 спецавтомобілів. Пожежникам вдалося врятувати три житлові будинки та дві господарчі споруди.

Нагадаємо, раніше, протягом 12 грудня та в ніч на 13 грудня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж, три з яких виникли у житловому секторі.

До цього, 11 грудня сталася пожежа у під'їзді багатоповерхового будинку. Постраждав юнак.