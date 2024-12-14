  • субота

    14 грудня, 2024

  • -2.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2024 субота

  • Миколаїв • -2.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж, більшість — у житловому секторі

Пожежа на Миколаївщині. фото для ілюстрації: ДСНСПожежа на Миколаївщині. фото для ілюстрації: ДСНС

Протягом доби 13 грудня на Миколаївщині рятувальники зафіксували вісім пожеж, шість з яких виникли у житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Баштанському районі сталося два займання: у селі Горохівка загорівся приватний будинок, де вогонь охопив 20 квадратних метрів, а у селі Кашперо-Миколаївка пожежа пошкодила 40 квадратних метрів житла.

У Миколаєві горіли три об’єкти: господарча споруда на території приватного домоволодіння, яку вдалося загасити на площі 3 квадратних метри. Також горіли речі домашнього вжитку в двоповерховому будинку, де власник самостійно ліквідував займання. В мікрорайоні Мала Корениха горів будинок, який не експлуатується, там вогонь поширився на 30 квадратних метрів.

Ще одне займання сталося у селі Врадіївка Первомайського району — там горіла господарча споруда площею 25 квадратних метрів. Окрім цього, двічі горіло сміття на відкритих територіях загальною площею 204 квадратних метрів.

До ліквідації пожеж залучили 30 рятувальників і 8 спецавтомобілів. Пожежникам вдалося врятувати три житлові будинки та дві господарчі споруди.

Нагадаємо, раніше, протягом 12 грудня та в ніч на 13 грудня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж, три з яких виникли у житловому секторі

До цього, 11 грудня сталася пожежа у під'їзді багатоповерхового будинку. Постраждав юнак.

Останні новини про: Пожежі

Пожежі в Миколаївській області за добу: загинув чоловік, двоє травмувались
У Миколаєві горіла електрощитова у багатоповерхівці: госпіталізували юнака
На Миколаївщині за добу ліквідували п’ять пожеж: горіли будинки, сінник та сміття
Реклама

Читайте також:

новини

Навіть 6 великих автобусів у Варварівку буде позитивом, — директор «Миколаївпастрансу» про новий маршрут

Аліна Квітко
новини

Топ-5 найдорожчих будинків, що продають у Миколаєві

Володимир Коваль
новини

Для запуску додаткових автобусів у Варварівку бракує водіїв, навчання яких триватиме до січня 2025 року, — віцемер Андрієнко

Аліна Квітко
новини

У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

Олена Козубовська

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу ліквідували п’ять пожеж: горіли будинки, сінник та сміття
У Миколаєві горіла електрощитова у багатоповерхівці: госпіталізували юнака
Пожежі в Миколаївській області за добу: загинув чоловік, двоє травмувались

Вночі на Миколаївщині збили «Шахед»

4 години тому

У Грузії стартували президентські вибори з єдиним кандидатом

Олена Козубовська

Головне сьогодні