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У французьких Альпах понад 200 людей застрягли на підіймачі — їх евакуювали гелікоптером

240 людей застрягли на підйомнику у французьких Альпах на 3 години. Фото: bfmtv240 людей застрягли на підйомнику у французьких Альпах на 3 години. Фото: bfmtv

25 грудня на гірськолижному курорті у французьких Альпах зламався крісельний підіймач, майже 240 туристів залишилися заблокованими на понад три години. 

Як повідомляє BFMTV,  відпочивальників евакуювали за допомогою гелікоптера. Люди скаржилися на холод та тривале очікування. Деякі туристи заявили, що тепер побоюватимуться користуватися підіймачами, навіть після ремонту.

Керівництво курорту повідомило, що причини несправності поки невідомі. 

«Влітку ми провели електричну реконструкцію крісельного підіймача La Festoure вартістю 300 тисяч євро. Його здали в експлуатацію у листопаді та вперше запустили 14 грудня», — розповів генеральний директор курорту Лоран Телем.

Підіймач досі не працює через проблему з електроприводом. Однак адміністрація курорту планує усунути несправність до вихідних.

Раніше повідомлялось, що миколаївські рятувальники надали допомогу медикам у буксируванні автомобіля швидкої допомоги.

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