У Миколаєві горів очерет, вогонь охопив 4,5 гектара
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- Марія Хаміцевич
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14:26, 23 березня, 2025
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У неділю, 23 березня, в одному з районів Миколаєва загорівся очерет.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
На місце приїхали рятувальники, які загасили вогонь на площі 4,5 гектара. Вогнеборцям вдалося врятувати дачні будинки, що були під загрозою займання.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.