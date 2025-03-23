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У Миколаєві горів очерет, вогонь охопив 4,5 гектара

Пожежа очерету у Миколаєві, фото: ДСНСПожежа очерету у Миколаєві, фото: ДСНС

У неділю, 23 березня, в одному з районів Миколаєва загорівся очерет.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

На місце приїхали рятувальники, які загасили вогонь на площі 4,5 гектара. Вогнеборцям вдалося врятувати дачні будинки, що були під загрозою займання.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

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