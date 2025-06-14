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У Росії атакували хімічний завод, що виробляє компоненти для вибухівки

Підприємство «Невинномиський Азот». Фото: GoggleПідприємство «Невинномиський Азот». Фото: Goggle

У Ставропольському краї РФ було атаковано підприємство «Невинномиський Азот», яке виробляє аміак та аміачну селітру — ключові компоненти для виготовлення вибухівки й артилерійських боєприпасів.

Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, завод є критичним об’єктом військово-промислового комплексу Росії: щороку там виготовляють до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри.

Крім того, на підприємстві синтезують меламін, оцтову кислоту, метанол і калійну селітру — речовини подвійного призначення, що можуть застосовуватись у виробництві боєприпасів.

Також Коваленко зазначив, що з 2024 року на «Невинномиському Азоті» розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, адаптованих до потреб військової хімії.

Нагадаємо, що у ніч на 9 червня українські Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували російський військовий аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.

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