У Миколаєві горіли будинки і авто, по області — ліси, поля та господарства

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

За останню добу в Миколаївській області рятувальники ліквідували 44 пожежі. Дві з них виникли через обстріли дронами російськими військами.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, росіяни атакували Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка загорілась суха трава на відкритій території. У селі Іванівка — зайнялись трава та господарчі споруди. Вогонь охопив площі 2000 квадратних метрів, 1000 квадратних метрів трави та 42 квадратних метри споруд.

У Миколаєві, в мікрорайоні Матвіївка, згоріли суха трава, три житлові будинки та автомобіль «Газель». Загальна площа займання — 10 гектарів.

У селищі Криве Озеро загорілись покинуті будинки. В одному з приватних дворів у Миколаєві загорілись деревʼяні стелажі у підвалі.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Загалом на відкритих територіях — у полях, посадках, на узбіччях — вигоріло понад 69 гектарів трави, очерету, сміття й залишків після жнив. До гасіння залучалися рятувальники, місцеві пожежні команди та фермерська техніка.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що після пожежі у парку «Дружба», яка охопила щонайменше 25%, КП «Миколаївські Парки» не зверталося до поліції.

