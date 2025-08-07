У Миколаєві горіли будинки і авто, по області — ліси, поля та господарства

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

За останню добу в Миколаївській області рятувальники ліквідували 44 пожежі. Дві з них виникли через обстріли дронами російськими військами.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, росіяни атакували Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка загорілась суха трава на відкритій території. У селі Іванівка — зайнялись трава та господарчі споруди. Вогонь охопив площі 2000 квадратних метрів, 1000 квадратних метрів трави та 42 квадратних метри споруд.

У Миколаєві, в мікрорайоні Матвіївка, згоріли суха трава, три житлові будинки та автомобіль «Газель». Загальна площа займання — 10 гектарів.

У селищі Криве Озеро загорілись покинуті будинки. В одному з приватних дворів у Миколаєві загорілись деревʼяні стелажі у підвалі.

Загалом на відкритих територіях — у полях, посадках, на узбіччях — вигоріло понад 69 гектарів трави, очерету, сміття й залишків після жнив. До гасіння залучалися рятувальники, місцеві пожежні команди та фермерська техніка.

