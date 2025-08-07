У Черкасах невідомий влаштував стрілянину в McDonalds

У закладі харчування в Черкасах сталася стрілянина. Фото: Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

У центрі Черкас невідомий влаштував стрілянину у закладі харчування.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Правоохоронці не називають, про який заклад ідеться. «Суспільне» уточнює, що правоохоронці працюють біля «МакДональдзу» по вулиці Смілянській.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

«Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», — повідомили у поліції.

