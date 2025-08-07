Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 27.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Черкасах невідомий влаштував стрілянину в McDonalds

У закладі харчування в Черкасах сталася стрілянина. Фото: Суспільне Черкаси/Дарія ШевченкоУ закладі харчування в Черкасах сталася стрілянина. Фото: Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

У центрі Черкас невідомий влаштував стрілянину у закладі харчування.

Про це повідомили в поліції Черкаської області.

Правоохоронці не називають, про який заклад ідеться. «Суспільне» уточнює, що правоохоронці працюють біля «МакДональдзу» по вулиці Смілянській.

Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю перебуває всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.

«Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту. Деталі згодом», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Київській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вчинені смертельної стрілянини. За попередніми даними, трагедія сталася на тлі суперечки через продаж зброї.

Останні новини про: Черкаси

Бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму у Черкасах: подробиці
Після атаки російських дронів влада Черкас закликала терміново вимкнути газові прилади
У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранату та намагався захопити в заручники військових ТЦК
Реклама

Читайте також:

новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
новини

Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Черкаси

У Черкасах чоловік погрожував підірвати гранату та намагався захопити в заручники військових ТЦК
Після атаки російських дронів влада Черкас закликала терміново вимкнути газові прилади
Бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму у Черкасах: подробиці

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

1 день тому

У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід — з-під землі вирвався стовп газу

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay