З початку року на Херсонщині внаслідок російських дронів загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик

Від початку 2025 року в Херсонській області через російські дронові атаки загинули 89 дорослих, Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Від початку 2025 року в Херсонській області через російські дронові атаки загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик. Ще 893 людини, з яких 14 — діти, дістали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

В ОВА наголосили, що російська армія продовжує цілеспрямовано використовувати безпілотники, аби здійснювати атаки на місцеве населення Херсонської області.

«Російські безпілотники продовжують «полювати» на мешканців Херсонщини. Щодня місцеве населення потерпає від ворожих атак, втім найбільшу загрозу становлять дрони окупантів — БпЛА навмисно переслідують людей, тримаючи їх у постійному страху»,— йдеться у повідомленні.

За словами завідувача хірургічного відділення міської клінічної лікарні Херсона Віталія Хомухи, наразі тенденція до зменшення випадків поранень від мінно-вибухових травм не прослідковується.

— За останню добу вже були чотири постраждалих із мінно-вибуховими травмами. Тенденцію до зменшення таких випадків, на жаль, не спостерігаємо. Вона йде хвилеподібно: ми можемо за добу госпіталізувати 1-2 людини, а можемо і 10-12. З 50 хворих, які зараз перебувають на лікуванні у відділенні з МВТ — половина. — пояснив Віталій Хомуха.

Під ворожий обстріл постійно потрапляють мирні мешканці та критична інфраструктура області. Лише вчора, 7 серпня у Херсоні через російські удари був пошкоджений Острівський міст, який використовували для евакуації місцевого населення з мікрорайона Корабел. Наразі проїзд можливий, але рух ускладнений.

Серед постраждалих — мешканець Східного Сергій, який отримав перелом ноги після влучання скиду дрона поблизу нього. Наразі чоловік проходить реабілітацію.

— Дивіться в небо і під ноги. Будьте дуже уважними і бережіть себе, — радить містянам постраждалий.

Нагадаємо, що протягом доби 7 серпня російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще одна дістала поранення.