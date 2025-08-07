Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Острівський міст у Херсоні пошкоджений, але залишається проїзним, — Прокудін

У Херсоні російські війська пошкодили Острівський міст, але він проїзний. Ілюстративне фото: Херсонська ОВАУ Херсоні російські війська пошкодили Острівський міст, але він проїзний. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

У Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

Прокудін підкреслив, що хоча міст і зазнав пошкоджень, вони не критичні, його можна буде відновити, коли дозволить безпекова ситуація. Проте наразі про ремонтні роботи мова не йде, ризики для працівників надто високі.

За його словами, евакуація з мікрорайону відбувається в складних умовах через постійну присутність ворожих дронів у повітрі та інтенсивні обстріли, які не припиняються навіть під час рятувальних операцій.

— Дрони постійно висять над головою, росіяни атакують цілодобово. Тому евакуація звідти проходить у важких умовах, — розповів Олександр Прокудін.

Після перших обстрілів район залишився без газу, нещодавні удари залишили мешканців ще й без електрики та води. Наразі воду подають за графіком за допомогою генераторів, але через загрозу нових атак неможливо направити ремонтні бригади для відновлення мереж.

— Зараз ми не можемо відправити аварійно-ремонтні бригади через загрозу повторних атак та високу активність ворожих дронів, — зазначив Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком. 

