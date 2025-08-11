РФ обстріляла Херсонщину: четверо загиблих, семеро поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія за минулу добу обстріляла 43 населені пункти Херсонської області. Росіяни знову атакували житлові квартали.

Про це вранці 11 серпня повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, загинули четверо людей, семеро отримали поранення. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 30 приватних будинків та приватні автомобілі. Під вогнем також опинилися об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 9 серпня у передмісті Херсона російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 16 — постраждали.