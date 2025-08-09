Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  субота

    9 серпня, 2025

  9 серпня , 2025 субота

  Миколаїв

Під Херсоном обстріляли автобус: двоє людей загинуло, ще 16 — поранені

Фото: Херсонська обласна прокуратураРосіяни атакували маршрутку під Херсоном. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Вранці 9 серпня у передмісті Херсона російські війська атакували безпілотником маршрутний автобус. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 16 — постраждали.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російський дрон влучив у громадський транспорт близько 08:30.

«Попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків. Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Шістьох людей госпіталізували. Усі потерпілі перебувають під наглядом наших медиків», — зазначив Олександр Прокудін.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України «Вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей».

Прокурори та слідчі поліції продовжують фіксувати та документувати наслідки атаки.

Пізніше російські військові повторно атакували маршрутку FPV-дроном. Троє поліцейських отримали контузії, коли намагались дістати з салону автобуса тіла загиблих, повідомили в поліції.

Нагадаємо, російські війська 8 серпня на в ніч на 9 серпня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще три — поранені, з них — одна дитина.

