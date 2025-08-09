Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    9 серпня, 2025

Росіяни атакували Херсонщину: пошкоджено житлові будинки, є загиблий та постраждалі

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Російські війська 8 серпня на в ніч на 9 серпня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще три — поранені, з них — одна дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Клапая, Білозерка, Ромашкове, Берегове, Дніпровське, Дослідне, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Урожайне, Милове, Дудчани, Республіканець, Качкарівка, Нова Кам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Бургунка, Тягинка, Вірівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Львове, Осокорівка, Червоний Маяк, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.Також окупанти понівечили тролейбус та приватні гараж й  автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 5 серпня та в ніч на 6 серпня обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки вісім людей постраждали.

