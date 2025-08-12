Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, АЗС і стільникова вежа, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Росіяни впродовж доби обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали п'ятеро людей.

Про це вранці 12 серпня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами були соціальна інфраструктура та житлові квартали. Пошкоджені багатоповерхівка, 13 приватних будинків, стільникова вежа, автозаправка, автомобілі та господарча споруда.

Нагадаємо, що з 28 липня по 3 серпня сили оборони знищили понад 1600 російських безпілотників, що становить близько 77% від усіх дронів, запущених по території Херсонської області.

