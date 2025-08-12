Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 28.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 28.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни викрали картини прадіда Давида Чичкана з Херсонського музею: частину колекції знайшли в окупованому Криму

Фото: @art_museum_ksКартина Леоніда Чичкана "Риба" 1974р. Фото: @art_museum_ks

У 2022 році російські окупанти вивезли з Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка твори прадіда полеглого військового та художника Давида Чичкана. Згодом кілька з цих робіт виявили в Центральному музеї Тавриди в окупованому Криму.

Про це повідомив Херсонський обласний художній музей у своїх соцмережах.

Давид Чичкан — український художник, громадський діяч, учасник Революції Гідності, який загинув 9 серпня від тяжкого поранення, отриманого під час бою на запорізькому напрямку.

Митець походив із відомої мистецької родини: його батько Ілля Чичкан є представником Нової хвилі в українському мистецтві, дід Аркадій Чичкан — художник-нонконформіст і учасник легендарної «Виставки 13-ти», а прадід Леонід Чичкан — професор Київського художнього інституту, який у своїх полотнах оспівував красу Карпат.

Картини Леоніда Чичкана певний час зберігалися в Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Восени 2022 року, перед відступом із міста, російські військові вивезли значну частину колекції разом з іншими цінними експонатами у невідомому напрямку.

«Смерть Давида Чичкана та викрадення робіт його прадіда — це не дві окремі трагедії, а ланки одного ланцюга. Це показує, як Росія веде війну проти української ідентичності та культури, намагаючись стерти нашу пам'ять, вкрасти нашу історію і наше мистецтво, вбиваючи при цьому українських митців. Давид Чичкан загинув, захищаючи Україну саме від тих, хто цинічно викрав роботи його прадіда з Херсонського художнього музею»,  — наголосили в музеї.

Згодом серед викрадених робіт змогли ідентифікувати три полотна — «Гладіолуси», «Закарпатський мотив» та «Риби». Їх знайшли у Центральному музеї Тавриди в тимчасово окупованому Криму. Місцезнаходження інших робіт наразі все ще залишається невідомим.

Нагадаємо, що усі три твори мали музейний інвентарний облік, а тому їхнє незаконне переміщення є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

Раніше «МикВісті» повідомляли про те, що до херсонських музеїв передадуть 86 конфіскованих культурних цінностей — від артефактів бронзової доби до предметів ХХ століття, вилучених митниками під час спроб незаконного вивезення за кордон.

Останні новини про: Херсон

У Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1500 людей
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали ще 29 людей
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсон

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали ще 29 людей
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1500 людей
У Херсоні викрили промислове виробництво контрафакту: вилучили 15 тисяч літрів алкоголю

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

56 хвилин тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay