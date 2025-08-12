Росіяни викрали картини прадіда Давида Чичкана з Херсонського музею: частину колекції знайшли в окупованому Криму

Картина Леоніда Чичкана "Риба" 1974р. Фото: @art_museum_ks

У 2022 році російські окупанти вивезли з Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка твори прадіда полеглого військового та художника Давида Чичкана. Згодом кілька з цих робіт виявили в Центральному музеї Тавриди в окупованому Криму.

Про це повідомив Херсонський обласний художній музей у своїх соцмережах.

Давид Чичкан — український художник, громадський діяч, учасник Революції Гідності, який загинув 9 серпня від тяжкого поранення, отриманого під час бою на запорізькому напрямку.

Митець походив із відомої мистецької родини: його батько Ілля Чичкан є представником Нової хвилі в українському мистецтві, дід Аркадій Чичкан — художник-нонконформіст і учасник легендарної «Виставки 13-ти», а прадід Леонід Чичкан — професор Київського художнього інституту, який у своїх полотнах оспівував красу Карпат.

Картини Леоніда Чичкана певний час зберігалися в Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Восени 2022 року, перед відступом із міста, російські військові вивезли значну частину колекції разом з іншими цінними експонатами у невідомому напрямку.

«Смерть Давида Чичкана та викрадення робіт його прадіда — це не дві окремі трагедії, а ланки одного ланцюга. Це показує, як Росія веде війну проти української ідентичності та культури, намагаючись стерти нашу пам'ять, вкрасти нашу історію і наше мистецтво, вбиваючи при цьому українських митців. Давид Чичкан загинув, захищаючи Україну саме від тих, хто цинічно викрав роботи його прадіда з Херсонського художнього музею», — наголосили в музеї.

Згодом серед викрадених робіт змогли ідентифікувати три полотна — «Гладіолуси», «Закарпатський мотив» та «Риби». Їх знайшли у Центральному музеї Тавриди в тимчасово окупованому Криму. Місцезнаходження інших робіт наразі все ще залишається невідомим.

Нагадаємо, що усі три твори мали музейний інвентарний облік, а тому їхнє незаконне переміщення є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів.

