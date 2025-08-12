Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    12 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів: один загинув

Детективи затримали правоохоронця з Рівного, який 8 серпня поблизу села Бранів збив на двох пішоходів. 

За даними слідства, водій керував власним автомобілем, під час маневру виїхав на узбіччя та збив 47-річного чоловіка, який загинув на місці, та його 34-річного товариша, який отримав травми.

На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів. Фото: ДБРНа Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів. Фото: ДБР
На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів. Фото: ДБРНа Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів. Фото: ДБР

Зазначається, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Факт відмови медики зафіксували у присутності свідків. Наразі призначені експертизи, які мають встановити обставини ДТП та перевірити наявність алкоголю в крові.

Підозрюваного затримали, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 8 років тюрми та позбавлення водійських прав на строк до трьох років або без такого.

Раніше повідомлялось, що поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей.

Останні новини про: ДТП

Поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей
На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир
Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор
Реклама

Читайте також:

новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор
На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир
Поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей

У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

4 години тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay