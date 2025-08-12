На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів: один загинув

Детективи затримали правоохоронця з Рівного, який 8 серпня поблизу села Бранів збив на двох пішоходів.

За даними слідства, водій керував власним автомобілем, під час маневру виїхав на узбіччя та збив 47-річного чоловіка, який загинув на місці, та його 34-річного товариша, який отримав травми.

На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів. Фото: ДБР

Зазначається, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Факт відмови медики зафіксували у присутності свідків. Наразі призначені експертизи, які мають встановити обставини ДТП та перевірити наявність алкоголю в крові.

Підозрюваного затримали, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 8 років тюрми та позбавлення водійських прав на строк до трьох років або без такого.

