На окупованій Херсонщині зросла кількість випадків кишкових інфекцій

На лівобережній Херсонщині збільшилися випадки поширення кишкових інфекцій. Ілюстраційне фото: МОСТ

На лівобережжі Херсонської області, окупованому російськими військами, зафіксовано зростання кількості випадків гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на підконтрольне окупантам «управління Росспоживнагляду» в регіоні, пише «МОСТ».

За їхніми даними, від початку 2025 року зареєстровано 163 випадки захворювання, що на 14,7% більше, ніж торік.

Водночас окупаційна адміністрація стверджує, що показник «залишається в межах середньобагаторічних значень для регіону».

Нагадаємо, у Херсоні через російські обстріли пошкоджений Острівський міст, що з’єднує мікрорайон Корабел з іншими районами міста. Проїзд можливий, але рух ускладнений.

Раніше повідомлялось, що російські війська намагаються ізолювати мікрорайон Корабел від решти Херсона. Для цього вони обстрілюють міст через річку Кошеву, який з’єднує острівну частину міста з материком.

Також журналісти показали, як триває масштабна евакуація місцевих жителів — попри постійні обстріли та атаки дронів. Наразі у районі відсутнє газопостачання, однак є електроенергія та вода.