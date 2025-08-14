Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС

Фото: МАГАТЕФото: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС. 

Про це йдеться у новій заяві МАГАТЕ.

За словами агентства, хоч шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані «холодної призупинки» ще з весни 2024 року, для безпеки їхніх систем та сховищ відпрацьованого палива все ще потрібна вода для регулярного охолодження.

«Команда отримала технічні оновлення щодо розподілу води на станції, включаючи подачу води до систем ядерної безпеки та допоміжних систем. Ми відзначили зростаючі складнощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів і їхніх систем безпеки в режимі "холодного призупинення", особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування рідин висока.» – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції також залишається вразливою: 7 травня ЗАЕС втратила зв’язок зі своєю останньою резервною лінією потужністю 330 кВ, залишившись залежною від єдиної лінії в 750 кВ.

Запорізькій АЕС, Фото: ЕнергоатомЗапорізькій АЕС, Фото: Енергоатом

Окрім цього, МАГАТЕ повідомляє, що зафіксувало численні випадки обстрілів у промисловій зоні поруч зі станцією протягом останнього тижня:

«За повідомленнями, обстріли відбувалися близько до ЗАЕС, приблизно за 1,2 км від межі об’єкта. Хоча вони не мали прямого впливу на ядерну безпеку станції, команда МАГАТЕ на ЗАЕС щодня чує перебіг військових дій.» – зазначено у заяві.

За словами Генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі, 12 серпня команда МАГАТЕ також зафіксувала дим поруч з адміністративною будівлею станції. Жертв та підвищення рівня радіації наразі там не зафіксували. Під час обстеження працівники виявили обгорілі дерева поблизу охолоджувальних башт.

Нагадаємо, у квітні в Росії заявили, що не повернуть Україні тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, а також не передаватимуть її під міжнародний контроль.

Останні новини про: Війна в Україні

Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок
Трамп не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити, — Білий дім
У липні в Україні було найбільше жертв через війну: 286 загиблих та понад 1300 поранених
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У липні в Україні було найбільше жертв через війну: 286 загиблих та понад 1300 поранених
Трамп не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити, — Білий дім
Уряд пообіцяв переселенцям та жителям прифронтових регіонів пільги на іпотеку: мінус 70% на перший внесок

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано 7 будинків, ще 125 — пошкоджені

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії

2 години тому

Державний архів збереже 146 сюжетів «МикВісті» про війну та життя громад

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay