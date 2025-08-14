МАГАТЕ зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС

Фото: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало складнощі з постачанням води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Про це йдеться у новій заяві МАГАТЕ.

За словами агентства, хоч шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані «холодної призупинки» ще з весни 2024 року, для безпеки їхніх систем та сховищ відпрацьованого палива все ще потрібна вода для регулярного охолодження.

«Команда отримала технічні оновлення щодо розподілу води на станції, включаючи подачу води до систем ядерної безпеки та допоміжних систем. Ми відзначили зростаючі складнощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів і їхніх систем безпеки в режимі "холодного призупинення", особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування рідин висока.» – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

Ситуація із зовнішнім електропостачанням станції також залишається вразливою: 7 травня ЗАЕС втратила зв’язок зі своєю останньою резервною лінією потужністю 330 кВ, залишившись залежною від єдиної лінії в 750 кВ.

Запорізькій АЕС, Фото: Енергоатом

Окрім цього, МАГАТЕ повідомляє, що зафіксувало численні випадки обстрілів у промисловій зоні поруч зі станцією протягом останнього тижня:

«За повідомленнями, обстріли відбувалися близько до ЗАЕС, приблизно за 1,2 км від межі об’єкта. Хоча вони не мали прямого впливу на ядерну безпеку станції, команда МАГАТЕ на ЗАЕС щодня чує перебіг військових дій.» – зазначено у заяві.

За словами Генерального директора Рафаеля Маріано Ґроссі, 12 серпня команда МАГАТЕ також зафіксувала дим поруч з адміністративною будівлею станції. Жертв та підвищення рівня радіації наразі там не зафіксували. Під час обстеження працівники виявили обгорілі дерева поблизу охолоджувальних башт.

Нагадаємо, у квітні в Росії заявили, що не повернуть Україні тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, а також не передаватимуть її під міжнародний контроль.