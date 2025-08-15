«Чи розвиток бізнесу вартує вирубки дерев?», — екологи заявили, що у Миколаєві знову під загрозою зелена зона

Зелена зона в районі Ліски у Миколаєві, яку можуть вирубати через будівництво. Фото: Держекоінспекція

У Миколаєві екологи б’ють на сполох: у мікрорайоні Ліски під будівництво магазину можуть знищити майже дві сотні зелених насаджень.

На вулиці Олекси Алмазова, біля будинку 12Б, під забудову виділили ділянку, яка зараз є зеленою оазою серед багатоповерхівок.

Держекоінспекція обстежили територію та повідомляють, що в зону робіт потрапляють 43 дерева різних порід, 34 кущі смородини та шипшини, а також близько сотні молодих саджанців. Місцеві мешканці називають цю ділянку «оазою» серед багатоповерхівок, де можна сховатися від спеки та відпочити у тіні.

«Тут ростуть молоді дерева різних порід, серед яких каштан, гледичія, катальпа, клен, липа, софора. Однак усе може зникнути — забудовник вже отримав дозвільні документи, і згідно з проєктом, 42 дерева мають бути вирубаними заради будівництва нового магазину», — йдеться у повідомленні.

Зелена зона в районі Ліски у Миколаєві, яку можуть вирубати через будівництво. Фото: Держекоінспекція

Екологи нагадали, що недавно Миколаїв уже сколихнув скандал із загрозою знищення 182 дубів на проспекті Богоявленському через будівництво АЗС.

«Виникає питання: чи справді розвиток бізнесу в Миколаєві можливий лише через знищення зелених зон? Чи не має місто інших ресурсів для нових об’єктів, крім як викорчовувати дерева, які очищають повітря та створюють комфортне середовище?», — задаються питанням екологи.

Нагадаємо, що управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА відмовило ТОВ «Світ здоровʼя» у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля про будівництва автозаправки по проспекту Богоявленському ріг вулиці Кобера.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.

У середу, 2 липня, у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.