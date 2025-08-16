Російські війська просунулися на двох напрямках: окупували Івано-Дарʼївку та Попів Яр

Російська армія досягла локальних успіхів на сході України, станом на 15 серпня окупанти зайняли Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку та витіснили українські підрозділи з Попового Яру на Добропільському напрямку.

Про це повідомляє ОСУВ «Дніпро».

На інших ділянках фронту штурмові дії противника виявилися безуспішними. На Купʼянському напрямку українські військові відбили атаки поблизу Петропавлівки, Загризового та Колодязного. На Лиманському — не дали загарбникам закріпитися біля Карпівки, Середнього, Шандриголового та у Серебрянському лісництві.

Без результатів залишилися й атаки на Краматорському та Торецькому напрямках, де ворог намагався штурмувати позиції біля Василівки, Плещіївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку російська армія продовжує спроби блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, однак Сили оборони утримують позиції. Найзапекліші бої тривають на Новопавлівському напрямку — в районах Філії, Толстого, Маліївки, Новогеоргіївки, Ольгівського та Комишувахи, де противник, попри втрати, намагається розвинути наступ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.