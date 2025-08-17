Від удару росіян по селу на Запоріжжі постраждала ціла сім’я: 15-річний хлопець загинув

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото для ілюстрації "МикВісті"

У селі Новояковлівка Запорізького району під час ворожої атаки загинув 15-річний хлопець, ще шестеро людей отримали поранення, серед них — його брати, сестра та батьки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, російська армія двічі атакувала населений пункт, імовірно авіабомбами. Внаслідок удару постраждали 12-річний брат і 8-річна сестра загиблого, а також їхні батьки — 40-річний чоловік та 36-річна жінка. Поранень зазнали ще двоє місцевих жителів — 41 та 51 року.

Будинок родини зруйнований, пошкоджені й інші будівлі поруч.

Нагадаємо, що вночі 29 липня російські війська атакували Запорізький район. Внаслідок атаки загинули 17 людей, ще 42 дістали поранення.