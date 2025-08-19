Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 23.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу спалахнули 26 пожеж: горіли будинки і суха трава

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 18 серпня та вночі 19 серпня на території Миколаївської області виникло 26 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Баштанському районі загоряння сталися в житловому секторі. У селі Березнегувате загорівся диван у літній кухні, вогонь господар загасив самостійно до приїзду рятувальників.

У Снігурівці на приватній території горіла суха трава. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів, але рятувальники встигли зупинити її, поки вогонь не дістався до будинку та сараю.

Ще 24 пожежі сталися на відкритих територіях. Горіла суха трава, сміття та кущі, загальна площа займання склала понад 18 гектарів. До гасіння залучалися рятувальники та вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор
У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року
Пожежі на Миколаївщині у липні завдали довкіллю збитків на понад ₴66 млн
Реклама

Читайте також:

новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Пожежі на Миколаївщині у липні завдали довкіллю збитків на понад ₴66 млн
У Чорноморському біосферному заповіднику зафіксували наймасштабнішу пожежу 2025 року
На Миколаївщині за добу сталося 42 пожежі: горіли ліси й житловий сектор

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися у найближчі два тижні, — канцлер Німеччини

Росіяни били по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

24 хвилини тому

«До 1%, а не 20%»: Зеленський посперечався через мапу окупованих територій

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay