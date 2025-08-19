На Миколаївщині за добу спалахнули 26 пожеж: горіли будинки і суха трава

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 18 серпня та вночі 19 серпня на території Миколаївської області виникло 26 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Баштанському районі загоряння сталися в житловому секторі. У селі Березнегувате загорівся диван у літній кухні, вогонь господар загасив самостійно до приїзду рятувальників.

У Снігурівці на приватній території горіла суха трава. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів, але рятувальники встигли зупинити її, поки вогонь не дістався до будинку та сараю.

Ще 24 пожежі сталися на відкритих територіях. Горіла суха трава, сміття та кущі, загальна площа займання склала понад 18 гектарів. До гасіння залучалися рятувальники та вогнеборці місцевих пожежних охорон.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.