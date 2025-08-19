Збирали інформацію для ворога та підпалювали трансформатори: на Одещині викрили агентурну групу

СБУ викрила диверсійну російську агентуру на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Служба безпеки України викрила агентурну групу, яку судитимуть за підозрою у співпраці з російською воєнною розвідкою.

Як зазначає Управління Служби Безпеки України в Одеській області, до групи входили колишня викладачка одного з відомих київських вишів, її студент та ще один мешканець столиці.

За даними слідства, вони систематично збирали інформацію про українські військові частини, інженерні укріплення та техніку Сил оборони в Києві. Фото, відео та координати обвинувачені передавали через онлайн-сервіси куратору й кадровому співробітнику російського ГРУ Максиму Чачину.

Переписки обвинувачених. Фото: СБ України в Одеській області Обшуки на квартирі агентурної групи в Одесі. Фото: СБ України в Одеській області

Згодом, переїхавши з столиці на Одещину, чоловіки орендували квартири в центрі міста, де облаштували ще одні спостережні пункти.

Повідомляється, що окрім розвідки, підозрювані виготовляли запалювальні суміші й підпалювали ними вежі мобільного зв’язку і трансформаторні підстанції. За версією СБУ, вони також готувалися до вибухів, адже під час обшуків у квартирах агентів знайшли та вилучили різні вибухонебезпечні речовини.

Вибухові речовини, знайдені під час обшуку. Фото: СБ України в Одеській області Вибухові речовини, знайдені під час обшуку. Фото: СБ України в Одеській області

Обох чоловіків затримали, вони перебувають під вартою, пише Одеська обласна прокуратура. Суд розглядатиме справу за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких — державна зрада та диверсія. Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі жителя Чорноморська підозрюють в незаконному зберіганні та продажі зброї та вибухівки. Тепер йому загрожує до семи років тюрми.