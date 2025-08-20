Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині чоловіка підозрюють у спробі підкупу прикордонника для виїзду за кордон через Дунай

На Одещині чоловіка підозрюють у спробі підкупу прикордонника для незаконного виїзду за кордон. Фото:На Одещині чоловіка підозрюють у спробі підкупу прикордонника для незаконного виїзду за кордон. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали 48-річного жителя Ізмаїльського району, якого підозрюють у намаганні підкупити прикордонника, щоб організувати нелегальний виїзд за кордон для себе, свого сина та знайомих.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, чоловік запропонував прикордоннику 6 тисяч доларів і 900 євро за безперешкодний перетин кордону з Румунією. Разом із ним планували виїхати 19-річний син та ще п’ятеро знайомих віком від 21 до 39 років. Для переправи він підготував гумовий човен із мотором.

У Держприкордонслужбі зазначили, що військовослужбовець відразу повідомив керівництво про спробу підкупу. Під час передачі грошей правоохоронці затримали чоловіка та вилучили кошти.

Йому оголосили підозру за частиною 3 статті 332 («Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон») та частиною 1 статті 369 («Надання неправомірної вигоди службовій особі») Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 245 тисяч гривень.
Окрім того, прикордонники склали адмінпротоколи щодо чоловіків, які планували незаконно виїхати за кордон. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, в Роздільнянському районі на Одещині прикордонники зупинили легковик, який їхав у напрямку невизнаного Придністров’я. У салоні перебували водій та восьмеро пасажирів, які планували незаконно перетнути державний кордон.

