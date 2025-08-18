Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині затримали чоловіків, які планували втечу через кордон

На Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: ДержприкордонслужбаНа Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: Держприкордонслужба

В Роздільнянському районі на Одещині прикордонники зупинили легковик, який їхав у напрямку невизнаного Придністров’я. У салоні перебували водій та восьмеро пасажирів, які планували незаконно перетнути державний кордон.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, 45-річний водій мав доставити чоловіків із різних регіонів України до рубежу. Серед пасажирів виявили і 44-річного спільника адміністратора Telegram-каналу, який координував маршрут.

За даними слідства, кожен із утікачів заздалегідь сплатив організатору від 7,5 до 8,5 тисяч доларів у криптовалюті, а також по 5 тисяч гривень водієві за перевезення. Правоохоронці вилучили автомобіль і готівку.

На Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: ДержприкордонслужбаНа Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: Держприкордонслужба
На Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: ДержприкордонслужбаНа Одещині затримали авто з чоловіками, які планували втечу через кордон. Фото: Держприкордонслужба

Водієві та його спільнику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон. Суд обрав запобіжні заходи. Зокрема, одному — тримання під вартою із заставою 454 тисячі гривень, іншому — нічний домашній арешт.

Щодо восьми пасажирів складено адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону, справи передані до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою на параплані.

