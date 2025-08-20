Готував прорив ДРГ на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента Росії
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:48, 20 серпня, 2025
-
Служба безпеки України затримала мешканця Херсона, якого підозрюють у сприянні потенційному проникненню диверсійно-розвідувальних груп російської армії на правобережжя області.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, чоловік збирав інформацію про прибережну зону та систему охорони оборонних об’єктів поблизу Дніпра. Цю інформацію, на думку правоохоронців, планувала використати російська сторона для організації прориву й закріплення своїх підрозділів на підконтрольній Україні території.
Підозрюваним виявився 37-річний херсонець. У матеріалах справи зазначається, що він особисто обходив прибережну зону, фіксуючи позиції Сил оборони. Обвинувачений також намагався отримати додаткові дані від місцевих мешканців, маскуючи свої запити під побутові розмови у магазинах та громадських місцях.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік привернув увагу російського ГРУ завдяки своїй антиукраїнській активності в Телеграм-каналах. Кіберфахівці СБУ задокументували його співпрацю з ворогом і затримали за місцем проживання.
Обвинуваченому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини херсонцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснює обласна прокуратура.
Нагадаємо, на Одещині СБУ викрили агентурну групу, яка збирала інформацію для ворога та підпалювала об’єкти критичної інфраструктури регіону
Останні новини про: Херсонщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.