Готував прорив ДРГ на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента Росії. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала мешканця Херсона, якого підозрюють у сприянні потенційному проникненню диверсійно-розвідувальних груп російської армії на правобережжя області.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про прибережну зону та систему охорони оборонних об’єктів поблизу Дніпра. Цю інформацію, на думку правоохоронців, планувала використати російська сторона для організації прориву й закріплення своїх підрозділів на підконтрольній Україні території.

Підозрюваним виявився 37-річний херсонець. У матеріалах справи зазначається, що він особисто обходив прибережну зону, фіксуючи позиції Сил оборони. Обвинувачений також намагався отримати додаткові дані від місцевих мешканців, маскуючи свої запити під побутові розмови у магазинах та громадських місцях.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік привернув увагу російського ГРУ завдяки своїй антиукраїнській активності в Телеграм-каналах. Кіберфахівці СБУ задокументували його співпрацю з ворогом і затримали за місцем проживання.

Обвинуваченому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини херсонцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює обласна прокуратура.

