На Миколаївщині посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у вимаганні хабарів з фермерів

Посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у поборах з фермерів. Фото: ДБРПосадовців Держпродспоживслужби підозрюють у поборах з фермерів. Фото: ДБР

Правоохоронці викрили ймовірну схему поборів із фермерів, до якої причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що з листопада 2024 року один із керівників сектору реєстрації сільськогосподарської техніки разом із підлеглим нібито отримували гроші від аграріїв за перереєстрацію техніки. Також, за версією слідства, вони пропонували оформити посвідчення тракториста-машиніста без іспитів і навчання.

Правоохоронці задокументували 14 епізодів отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Посадовців уже відсторонили від роботи та повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Слідство також встановлює інших можливих учасників схеми.

Нагадаємо, на Миколаївщині посадовців, директорів комунальних та державних підприємств, представників освітньої галузі підозрюють у розкраданнях та зловживаннях. Збитки держави сягнули понад 364 мільйони гривень. 

