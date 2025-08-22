Росіяни вдарили FPV-дроном по Галицинівській громаді: пораненого госпіталізували у Миколаїв
- Аліса Мелік-Адамян
22:05, 22 серпня, 2025
Російські війська завдали удару по території Галицинівської громади на Миколаївщині.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За попередньою інформацією, атака здійснена FPV-дроном. Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували до Миколаєва, де медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 21 серпня росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.
