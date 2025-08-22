Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    23 серпня, 2025

  • 23.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 23.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили FPV-дроном по Галицинівській громаді: пораненого госпіталізували у Миколаїв

22 серпня росіяни вдарили по Галицинівській громаді. Ілюстративне фото з архіву МикВісті22 серпня росіяни вдарили по Галицинівській громаді. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

Російські війська завдали удару по території Галицинівської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За попередньою інформацією, атака здійснена FPV-дроном. Внаслідок вибуху постраждав 41-річний чоловік. Його госпіталізували до Миколаєва, де медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 21 серпня росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі
На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджено кілька будинків, виникла пожежа
За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами
На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджено кілька будинків, виникла пожежа
На Миколаївщині обстріли пошкодили будинок і спричинили пожежі

«Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?

У центрі Миколаєва зменшують кількість безкоштовних паркомісць — їх перекривають болардами

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay