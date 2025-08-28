Вночі на Миколаївщині збили 8 російських дронів
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:49, 28 серпня, 2025
-
Вночі 28 серпня сили протиповітряної оборони збили вісім російських безпілотників над Миколаївщиною.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Серед них були дрони типу «Shahed», а також безпілотники інших моделей.
«У ніч на 28 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено вісім ворожих БпЛА типу Shahed», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області. В одному із сіл пошкоджені приватні будинки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.