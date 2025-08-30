Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    30 серпня, 2025

  • 26.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 26.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Убивство Парубія було ретельно підготовлено, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / FacebookПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно сплановано.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Глава держави розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко розслідують обставини вбивства Андрія Парубія.

«Багато сил залучено, усі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину», — сказав Володимир Зеленський.

Реклама

Він додав, що до розслідування також залучена Служба безпеки України. Президент доручив «невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію».

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Колишній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Андрія Парубія вбили російські спецслужби.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський
Зеленський озвучив гарантії безпеки України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ
Якщо Росії хочеться бути подалі — хай відходить вглиб окупованих територій, — Зеленський про створення «буферної зони»
Реклама

Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Якщо Росії хочеться бути подалі — хай відходить вглиб окупованих територій, — Зеленський про створення «буферної зони»
Зеленський озвучив гарантії безпеки України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ
Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський

В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в будинках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

5 годин тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay