Убивство Парубія було ретельно підготовлено, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія було ретельно сплановано.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Глава держави розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко розслідують обставини вбивства Андрія Парубія.

«Багато сил залучено, усі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину», — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що до розслідування також залучена Служба безпеки України. Президент доручив «невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію».

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.

Колишній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Андрія Парубія вбили російські спецслужби.