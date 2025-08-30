«Замовники — у Москві», — Яценюк про вбивство колишнього голови ВРУ Парубія

Арсеній Яценюк, фото: nfront.org.ua

Колишній Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили російські спецслужби.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

— Державний діяч, Голова Верховної Ради VIII скликання, народний депутат, Лідер Самооборони Майдану, людина, яка присвятила своє життя Україні, боролася і віддала його за нашу Свободу та Незалежність. Це не рядове вбивство. Це акт політичного тероризму російської кагебешної банди. Замовники убивства — у Москві, у Кремлі, на Луб’янці. Ті самі, що вбили Степана Бандеру, Романа Шухевича та тисячі інших українських політичних діячів, письменників, поетів, учених, — написав Арсеній Яценюк.

Він також додав, що замовники і виконавці мають постати перед міжнародним судом над воєнними злочинцями.

— Це вбивство — за наказом злочинця путіна. Вбивають, бо бояться. Зі страху й розпачу. Вільна й незалежна Україна несе їм погибель. Вони прагнуть зламати нашу волю. Але цього ніколи не станеться.Наша спільна справа, наша мрія і віра у вільну Україну має здійснитися — як цього хотів і заради чого жив та боровся Андрій Парубій. Замовники і виконавці мають постати перед міжнародним судом над воєнними злочинцями. Вічна пам’ять Великому Українцеві Андрію Парубію. Щирі співчуття родині та всій країні, — написав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, у Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства. Усі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Львові оголосили спеціальну операцію «Сирена» для пошуку нападника. Там підтвердили, що стрілець кілька разів вистрілив у Парубія, внаслідок чого він загинув на місці.