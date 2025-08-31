Під Одесою підірвалося цивільне судно на рештках збитого «шахеда»

Цивільне судно отримало пошкодження сьогодні вранці в результаті вибуху в районі порту Чорноморськ.

Про це повідомляє «Думська» з власних джерел.

Мова йде про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. Видання зазначає, що екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Судячи з усього, моряки самі затягнули пробоїну. За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні «шахеда».

Інцидент з цивільним судном підтвердив речник Військово-морських сил України: воно натрапило на вибухонебезпечний предмет.

— Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом. Що стосується в цілому цієї ситуації, то, на жаль, в результаті дій російських окупантів в морі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів. І передбачити на 100% в морі, де постійно відбувається рух, це неможливо, звичайно. Ми робимо все необхідне для того, щоб убезпечити цивільні судна від подібних небезпек, — повідомив «Думській» речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що якби не працювали протимінні сили, таких випадків було б набагато більше. Але, на цей момент, ситуація залишається під контролем.

Судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу.

Нагадаємо, 23 липня в районі міста Вилкове в Одеській області на річці Дунай підірвалось судно філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морських портів України (АМПУ).