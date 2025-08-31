Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    31 серпня, 2025

  • 31.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 31.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під Одесою підірвалося цивільне судно на рештках збитого «шахеда»

Цивільне судно отримало пошкодження сьогодні вранці в результаті вибуху в районі порту Чорноморськ.

Про це повідомляє «Думська» з власних джерел.

Мова йде про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. Видання зазначає, що екіпаж не постраждав, сам балкер на плаву. Судячи з усього, моряки самі затягнули пробоїну. За попередньою інформацією, під ним здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні «шахеда».

Інцидент з цивільним судном підтвердив речник Військово-морських сил України: воно натрапило на вибухонебезпечний предмет.

— Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі рухатиметься своїм ходом. Що стосується в цілому цієї ситуації, то, на жаль, в результаті дій російських окупантів в морі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів. І передбачити на 100% в морі, де постійно відбувається рух, це неможливо, звичайно. Ми робимо все необхідне для того, щоб убезпечити цивільні судна від подібних небезпек, — повідомив «Думській» речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що якби не працювали протимінні сили, таких випадків було б набагато більше. Але, на цей момент, ситуація залишається під контролем.

Судно NS PRIDE на момент вибуху перебувало без вантажу.

Нагадаємо, 23 липня в районі міста Вилкове в Одеській області на річці Дунай підірвалось судно філії «Дельта-лоцман» Адміністрації морських портів України (АМПУ). 

Останні новини про: ВМС

Ця зима для нас має пройти легше, ніж минула, але не треба розслаблятися, — речник ВМС Плетенчук
«Корабель не мав дістатись ворогу», — командувач ВМС про затоплений на початку війни у Миколаєві фрегат «Гетьман Сагайдачний»
Капітана судна ВМС підозрюють у вимаганні з підлеглих по ₴10 тисяч за законний вихідний на суші, — ДБР
Реклама

Читайте також:

новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ВМС

Капітана судна ВМС підозрюють у вимаганні з підлеглих по ₴10 тисяч за законний вихідний на суші, — ДБР
«Корабель не мав дістатись ворогу», — командувач ВМС про затоплений на початку війни у Миколаєві фрегат «Гетьман Сагайдачний»
Ця зима для нас має пройти легше, ніж минула, але не треба розслаблятися, — речник ВМС Плетенчук

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Поліція затримала водія рейсового мікроавтобуса, що потрапив у ДТП на Миколаївщині, в якому загинули троє людей

5 годин тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay