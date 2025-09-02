Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    3 вересня, 2025

    Миколаїв

  3 вересня , 2025 середа

Через майнову суперечку житель Миколаївщини підпалив техніку, вбив свого племінника та скоїв самогубство, — поліція

У Вознесенському районі Миколаївської області чоловік через суперечку з братом підпалив його сільськогосподарську техніку, застрелив племінника та скоїв самогубство.

Про це повідомляє Головне управління поліції Миколаївської області.

Інформація про інцидент в селі Нововолодимирівка надійшла до відомства від дружини постраждалого сьогодні, 2 вересня. 

На Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП МиколаївщиниНа Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП Миколаївщини
На Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП МиколаївщиниНа Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП Миколаївщини
На Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП МиколаївщиниНа Миколаївщині чоловік через суперечку підпалив чужу сільськогосподарську техніку та застрелив племінника. Фото: ГУНП Миколаївщини

За словами жінки, брат її чоловіка підпалив їхню техніку та стріляв у її сина. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції, керівництво обласного главку поліції, криміналісти, рятувальники, які ліквідували пожежу, та медики. 

Як встановили правоохоронці, трагічні події стались, попередньо, через розподіл родинного майна. В поліції стверджують, що один із них приїхав на територію ангара іншого та підпалив його техніку. Це побачив його племінник, який намагався зупинити дядька. Однак чоловік дістав зброю, вистрелив у хлопця, після чого застрелив і себе. 

Внаслідок отриманих поранень 27-річний чоловік та 60-річний фігурант загинули на місці події. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 КК України «Умисне вбивство», частини 2 статті 194 КК України «Умисне пошкодження майна шляхом підпалу» та статті 115 КК України (самогубство), як це передбачає процедура. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, суд в Одесі розгляне справу про смерть однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозильній камері. Обвинувачення висунули матері дитини та її співмешканцю.

