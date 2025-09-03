Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото. НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото. Нацполіція

На Херсонщині внаслідок російських атак загинули ще двоє мирних мешканців. Учора вранці росіяни обстріляли Антонівку. Один із місцевих жителів отримав смертельні поранення.

Ще одна жертва — у селі Станіслав. Там під час обстрілу загинув 46-річний чоловік, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом протягом 2 вересня війська РФ атакували 33 населені пункти області. Поранення отримали 14 людей. Пошкоджені житлові будинки, дві багатоповерхівки, автомобіль та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото. НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото. Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото. НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото. Нацполіція

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.

