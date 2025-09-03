Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:45, 03 вересня, 2025
-
На Херсонщині внаслідок російських атак загинули ще двоє мирних мешканців. Учора вранці росіяни обстріляли Антонівку. Один із місцевих жителів отримав смертельні поранення.
Ще одна жертва — у селі Станіслав. Там під час обстрілу загинув 46-річний чоловік, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом протягом 2 вересня війська РФ атакували 33 населені пункти області. Поранення отримали 14 людей. Пошкоджені житлові будинки, дві багатоповерхівки, автомобіль та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.