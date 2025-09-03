Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих і 14 поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото. Нацполіція

На Херсонщині внаслідок російських атак загинули ще двоє мирних мешканців. Учора вранці росіяни обстріляли Антонівку. Один із місцевих жителів отримав смертельні поранення.

Ще одна жертва — у селі Станіслав. Там під час обстрілу загинув 46-річний чоловік, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом протягом 2 вересня війська РФ атакували 33 населені пункти області. Поранення отримали 14 людей. Пошкоджені житлові будинки, дві багатоповерхівки, автомобіль та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.