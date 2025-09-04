Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Обстріли Херсонщини: є загиблі і поранені, пошкоджені будинки та газогін

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото. НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото. Нацполіція

Протягом доби російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини. Загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Пошкоджені газогін, 12 приватних будинків, сараї та автомобілі, повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами були Зеленівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка, Високе, Ольгівка, Миколаївка, Вірівка, Львове, Нововоронцовка, Осокорівка, Гончарне, Костирка, Антонівка, Кізомис, Садове, Молодіжне, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Дудчани, Зміївка, Микільське, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка та Херсон.

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.

