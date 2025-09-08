Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Обіцяв авто з Китаю: в Одесі чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві на суму ₴2,7 млн

Обіцяв авто з Китаю: в Одесі чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві на суму ₴2,7 млн. Фото: Getty ImagesОбіцяв авто з Китаю: в Одесі чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві на суму ₴2,7 млн. Фото: Getty Images

Одеські правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в шахрайстві з продажем авто з Китаю. Загальна сума збитків, за попередніми даними, оцінюється в 2,7 мільйона гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці затримали 34-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайських діях під час продажу машин із Китаю. За даними слідства, раніше чоловік працював менеджером компанії з продажу транспортних засобів. 

Згодом до підозрюваного звернулися троє жительок Одеси. За словами слідчих, він допоміг їм обрати автомобілі, а потім нібито переконав внести передоплату для транспортування, розмитнення та оформлення документів. Жінки передали кошти під розписки, після чого чоловік зник. Загальна сума збитків оцінюється в 2,7 мільйона гривень.

Згодом, підозрюваний нібито поїхав до Харкова, де, знову повторив свої дії та був поміщений до слідчого ізолятора.

Одеські правоохоронці повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального Кодексу України: частинами 3, 4 статті 358 — підроблення та використання офіційних документів, та частинами 3, 5 статті 190 — шахрайство, вчинене повторно та в особливо великих розмірах, а також в умовах воєнного стану.

У разі доведення вини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на Одещині легковик врізався в дерево — загинули двоє дітей.

