Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 24.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Прокурора з Миколаєва звільнили за непристойну поведінку та вимагання $5 тисяч хабара. Фото з відкритих джерелПрокурора з Миколаєва звільнили за непристойну поведінку та вимагання $5 тисяч хабара. Фото з відкритих джерел

Прокурора Миколаївської окружної прокуратури Андрія Омельченка звільнили з посади за дисциплінарний проступок. Посадовець вимагав хабар у розмірі 5 тисяч доларів та вів позаслужбові стосунки зі стажеркою адвоката.

Таке рішення 27 серпня ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) після розгляду скарги, що надійшла від в.о. керівника окружної прокуратури Дениса Фальченка.

За матеріалами перевірки, у 2024 році Омельченко підтримував обвинувачення у справі про смертельну ДТП, яку розглядав Вітовський райсуд. 30 липня суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років позбавлення волі. На засіданнях була присутня стажерка адвоката, який захищав обвинуваченого. 

Використовуючи службові повноваження, прокурор познайомився та вступив із нею у позаслужбові стосунки. Наприклад, 15 серпня 2024 року прокурор на її автомобілі їздив до місця проживання потерпілої у кримінальному провадженні, де стажерка, як представник адвоката обвинуваченого, передала потерпілій 50 тисяч гривень, щоб та не мала претензій і не оскаржила вирок, а просила суд апеляційної інстанції змінити покарання обвинуваченому на умовне. Зі слів стажерки у цій поїздці Омельченко робив їй, як дівчині, натяки й непристойні пропозиції.

Реклама

Пізно ввечері 23 серпня прокурор покликав її на зустріч. Цю розмову вона записала на диктофон. Прокурор неодноразово говорив, що за відмову прокуратури подавати апеляцію потрібно передати йому 5 тисяч доларів.

Андрій Омельченко пояснював стажерці, що у «схемі» він не один — у неї залучена начальник відділу Миколаївської обласної прокуратури Краснікова К.Г., а також її «кума» суддя Миколаївського апеляційного суду. Запис у подальшому потрапив до Миколаївської обласної прокуратури.

Під час перевірки прокурор визнав провину, заявивши, що «йому прикро і соромно за свій вчинок». Розмову про отримання хабара за неподання апеляції він пояснив тим, що був пʼяний. Пізніше у листі-розʼясненні до комісії прокурор заявив, що працівники Служби безпеки України шантажували його аудіозаписом розмови із стажеркою, схиляючи до співпраці.

Незважаючи на прохання прокурора залишити його на посаді, КДКП ухвалила рішення про дисциплінарну відповідальність та звільнення.

Крім того, згідно з витягом з ЄРДР від 25 квітня розпочато провадження за фактом вимагання прокурором через посередника неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів. 

Нагадаємо, прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Максима Мішустіна притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він привітав поліцейських з «днем контрацепції».

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен
У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн
Суд відсторонив від посади мера Баштанки Берегового, — прокуратура
Реклама

Читайте також:

новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
новини

«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Суд відсторонив від посади мера Баштанки Берегового, — прокуратура
У Південноукраїнську суд повернув державі асфальтобетонний завод вартістю ₴ 18,8 млн
«Певним людям захотілось хайпу», — мер Баштанки вийшов під заставу та заявив, що ні в чому не винен

В лісах Миколаївщини облаштували 19 зон відпочинку з мангалами

3 години тому

Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay