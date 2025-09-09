Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Прокурора з Миколаєва звільнили за непристойну поведінку та вимагання $5 тисяч хабара. Фото з відкритих джерел

Прокурора Миколаївської окружної прокуратури Андрія Омельченка звільнили з посади за дисциплінарний проступок. Посадовець вимагав хабар у розмірі 5 тисяч доларів та вів позаслужбові стосунки зі стажеркою адвоката.

Таке рішення 27 серпня ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) після розгляду скарги, що надійшла від в.о. керівника окружної прокуратури Дениса Фальченка.

За матеріалами перевірки, у 2024 році Омельченко підтримував обвинувачення у справі про смертельну ДТП, яку розглядав Вітовський райсуд. 30 липня суд призначив обвинуваченому покарання у виді 3 років позбавлення волі. На засіданнях була присутня стажерка адвоката, який захищав обвинуваченого.

Використовуючи службові повноваження, прокурор познайомився та вступив із нею у позаслужбові стосунки. Наприклад, 15 серпня 2024 року прокурор на її автомобілі їздив до місця проживання потерпілої у кримінальному провадженні, де стажерка, як представник адвоката обвинуваченого, передала потерпілій 50 тисяч гривень, щоб та не мала претензій і не оскаржила вирок, а просила суд апеляційної інстанції змінити покарання обвинуваченому на умовне. Зі слів стажерки у цій поїздці Омельченко робив їй, як дівчині, натяки й непристойні пропозиції.

Пізно ввечері 23 серпня прокурор покликав її на зустріч. Цю розмову вона записала на диктофон. Прокурор неодноразово говорив, що за відмову прокуратури подавати апеляцію потрібно передати йому 5 тисяч доларів.

Андрій Омельченко пояснював стажерці, що у «схемі» він не один — у неї залучена начальник відділу Миколаївської обласної прокуратури Краснікова К.Г., а також її «кума» суддя Миколаївського апеляційного суду. Запис у подальшому потрапив до Миколаївської обласної прокуратури.

Під час перевірки прокурор визнав провину, заявивши, що «йому прикро і соромно за свій вчинок». Розмову про отримання хабара за неподання апеляції він пояснив тим, що був пʼяний. Пізніше у листі-розʼясненні до комісії прокурор заявив, що працівники Служби безпеки України шантажували його аудіозаписом розмови із стажеркою, схиляючи до співпраці.

Незважаючи на прохання прокурора залишити його на посаді, КДКП ухвалила рішення про дисциплінарну відповідальність та звільнення.

Крім того, згідно з витягом з ЄРДР від 25 квітня розпочато провадження за фактом вимагання прокурором через посередника неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури Максима Мішустіна притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він привітав поліцейських з «днем контрацепції».