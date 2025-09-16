Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Пограбував односельця на ₴30 тисяч: на Первомайщині затримали підозрюваного

На Первомайщині затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні односельця на ₴30 тисяч . Фото: поліція Миколаївської областіНа Первомайщині затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні односельця на ₴30 тисяч . Фото: поліція Миколаївської області

Поліцейські Первомайського району Миколаївської області затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні літнього односельця.

За даними ГУ Нацполіції в Миколаївській області, інцидент стався в одному із селищ Синюхинобрідської громади 14 вересня. Правоохоронці встановили, що близько 6-ї ранку 87-річний господар почув сторонні звуки у своєму будинку. Під час перевірки кімнат він застав свого сусіда, який діставав гроші із схованки потерпілого. Коли літній чоловік намагався його зупинити, підозрюваний нібито вдарив його в обличчя та забрав 30 тисяч гривень.

У ході розшукових заходів за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку оперативники встановили місцезнаходження обвинуваченого. Його затримали на автодорозі, коли він прямував до Первомайська.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Вознесенщині жінку підозрюють у смертельному пораненні чоловіка ножем у груди.

Apple Pay