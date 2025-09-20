Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені. Фото ілюстративне: Нацполіція в Херсонській області

Упродовж доби з 06:00 19 вересня по 06:00 20 вересня російські війська обстрілювали Херсонську область дронами, авіацією та артилерією.

Так, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися 26 населених пунктів, серед яких було і саме місто Херсон.

Окупанти цілеспрямовано били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки. Від російських атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула.