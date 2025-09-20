Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    20 вересня, 2025

  • 22°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені

Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені. Фото ілюстративне: Нацполіція в Херсонській областіРосіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені. Фото ілюстративне: Нацполіція в Херсонській області

Упродовж доби з 06:00 19 вересня по 06:00 20 вересня російські війська обстрілювали Херсонську область дронами, авіацією та артилерією.

Так, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися 26 населених пунктів, серед яких було і саме місто Херсон.

Окупанти цілеспрямовано били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки. Від російських атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена
У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена

Ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура

Ірина Олехнович

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay