РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв–Херсон

Російський військовий з дроном Російський військовий з дроном "Молния". Фото: російський пропагандистський телеграм-канал

Російські війська на Херсонщині почали використовувати нові безпілотники типу «Молнія», які є швидшими та дешевшими за FPV-дрони. Вони можуть загрожувати руху по трасі Миколаїв–Херсон.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі для медіа «Вгору».

За його словами, запущений з лівого берега Дніпра дрон може долати відстань через увесь Херсон і завдавати ударів по трасі Миколаїв–Херсон, попри створені там засоби протидії.

— Якщо його запустити з лівого берега Херсонської області він досить легко долає відстань через весь Херсон і може завдавати удари по трасі Миколаїв-Херсон. Там створений певний антидроновий тунель, але «Молнія» досить легко долає таку відстань, — підкреслив Владислав Волошин.

Крім того, російська армія тестує модифікації цих апаратів із використанням оптоволокна. Такі дрони не піддаються впливу систем радіоелектронної боротьби, що може підвищити загрозу для цивільного транспорту. Водночас, як зазначив Волошин, на них діють інші типи перешкод.

— Ми розуміємо, що коли більше буде у них цих дронів — вони будуть завдавати більше ударів. Якщо будуть завдавати більше ударів, нам необхідно протидіяти більше та успішніше. Ми готові до того, що ворог буде розвивати в цьому напрямку, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на автошляху М-14 Херсон — Миколаїв можуть тимчасово перекривати рух у разі фіксації російських безпілотників. Так, у понеділок, 25 серпня, на трасі Миколаїв — Херсон російські військові атакували службовий автомобіль прокуратури безпілотником.

Згодом Олександр Прокудін повідомив, що на Херсонщині встановлять антидронові тунелі на шести ділянках доріг.

