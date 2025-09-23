На Одещині затримали псевдопрокурора, якого підозрюють у незаконному вивезенні чоловіків за кордон
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:20, 23 вересня, 2025
-
На Одещині викрили чоловіка з фальшивим посвідченням прокурора. Його підозрюють в організації незаконних виїздів військовозобов’язаних за кордон.
Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.
За даними слідства, 41-річний безробітний, уродженець Болградського району ймовірно організував незаконну схему. Чоловік користувався підробленим посвідченням прокурора та автомобілем з фальшивими номерами, що дозволяло йому безперешкодно пересуватися блокпостами й трасою М-15. Разом із невстановленим спільником він планував вивезти за кордон двох чоловіків, беручи за свої «послуги» від 12 до 14 тисяч доларів.
«На вимогу правоохоронців пред’явити документи для перевірки водій автівки надав службове посвідчення прокурора одного з відділів Одеської обласної прокуратури, а двох своїх пасажирів представив як понятих, що супроводжували його для присутності під час проведення процесуальних дій», — йдеться у повідомленні
Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, самовільне присвоєння владних повноважень і використання підроблених документів. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Правоохоронці наразі встановлюють усіх причетних до схеми, зокрема осіб, які виготовили підроблене посвідчення.
Нагадаємо, В Одеській області затримали громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.