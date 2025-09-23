На Одещині затримали псевдопрокурора, якого підозрюють у незаконному вивезенні чоловіків за кордон

На Одещині затримали псевдопрокурора. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині викрили чоловіка з фальшивим посвідченням прокурора. Його підозрюють в організації незаконних виїздів військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.

За даними слідства, 41-річний безробітний, уродженець Болградського району ймовірно організував незаконну схему. Чоловік користувався підробленим посвідченням прокурора та автомобілем з фальшивими номерами, що дозволяло йому безперешкодно пересуватися блокпостами й трасою М-15. Разом із невстановленим спільником він планував вивезти за кордон двох чоловіків, беручи за свої «послуги» від 12 до 14 тисяч доларів.

Підроблене посвідчення. Фото: Одеська обласна прокуратура

«На вимогу правоохоронців пред’явити документи для перевірки водій автівки надав службове посвідчення прокурора одного з відділів Одеської обласної прокуратури, а двох своїх пасажирів представив як понятих, що супроводжували його для присутності під час проведення процесуальних дій», — йдеться у повідомленні

Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, самовільне присвоєння владних повноважень і використання підроблених документів. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Правоохоронці наразі встановлюють усіх причетних до схеми, зокрема осіб, які виготовили підроблене посвідчення.

