Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    23 вересня, 2025

  • 24.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 24.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині затримали псевдопрокурора, якого підозрюють у незаконному вивезенні чоловіків за кордон

На Одещині затримали псевдопрокурора. Фото: Одеська обласна прокуратураНа Одещині затримали псевдопрокурора. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині викрили чоловіка з фальшивим посвідченням прокурора. Його підозрюють в організації незаконних виїздів військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції.

За даними слідства, 41-річний безробітний, уродженець Болградського району ймовірно організував незаконну схему. Чоловік користувався підробленим посвідченням прокурора та автомобілем з фальшивими номерами, що дозволяло йому безперешкодно пересуватися блокпостами й трасою М-15. Разом із невстановленим спільником він планував вивезти за кордон двох чоловіків, беручи за свої «послуги» від 12 до 14 тисяч доларів.

Підроблене посвідчення. Фото: Одеська обласна прокуратураПідроблене посвідчення. Фото: Одеська обласна прокуратура

«На вимогу правоохоронців пред’явити документи для перевірки водій автівки надав службове посвідчення прокурора одного з відділів Одеської обласної прокуратури, а двох своїх пасажирів представив як понятих, що супроводжували його для присутності під час проведення процесуальних дій», — йдеться у повідомленні

Затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон, самовільне присвоєння владних повноважень і використання підроблених документів. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 900 тисяч гривень. Правоохоронці наразі встановлюють усіх причетних до схеми, зокрема осіб, які виготовили підроблене посвідчення.

Нагадаємо, В Одеській області затримали громадянку однієї з країн Південного Кавказу. Її підозрюють у тому, що вона організувала незаконний виїзд п’ятьох чоловіків призовного віку до Молдови.

Останні новини про: Війна в Україні

Естонія розглядає можливість розміщення британських винищувачів, здатних нести ядерну зброю, — медіа
РФ атакувала Одещину: загинула жінка, є поранені, пошкоджені будівлі
НАТО засудило вторгнення винищувачів РФ в Естонію та обіцяє рішучу реакцію
Реклама

Читайте також:

новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

НАТО засудило вторгнення винищувачів РФ в Естонію та обіцяє рішучу реакцію
РФ атакувала Одещину: загинула жінка, є поранені, пошкоджені будівлі
Естонія розглядає можливість розміщення британських винищувачів, здатних нести ядерну зброю, — медіа

Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

Районні адміністрації Миколаєва: скільки витрачають на ремонти доріг та чи бояться «урізання» повноважень

2 години тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 57 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay