Жителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами: йому загрожує до 15 років тюрми

Правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації працював наглядачем у так званій «Північній виправній колонії №90», створеній РФ.

Про це інформують Служба безпеки України та обласна прокуратура.

За даними слідства, 40-річний чоловік, працюючи в колонії «молодшим інспектором групи нагляду відділу безпеки», охороняв камери, де незаконно утримували українців — учасників руху опору.

Після деокупації Херсона він намагався уникнути відповідальності та переховувався, однак правоохоронці встановили його місцеперебування й затримали.

Жителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами. Фото: СБУ

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко нині переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.