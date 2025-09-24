Жителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами: йому загрожує до 15 років тюрми
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:37, 24 вересня, 2025
-
Правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації працював наглядачем у так званій «Північній виправній колонії №90», створеній РФ.
Про це інформують Служба безпеки України та обласна прокуратура.
За даними слідства, 40-річний чоловік, працюючи в колонії «молодшим інспектором групи нагляду відділу безпеки», охороняв камери, де незаконно утримували українців — учасників руху опору.
Після деокупації Херсона він намагався уникнути відповідальності та переховувався, однак правоохоронці встановили його місцеперебування й затримали.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко нині переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Останні новини про: Херсон
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.