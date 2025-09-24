  • середа

    24 вересня, 2025

  • 26.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами: йому загрожує до 15 років тюрми

Правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру жителю Херсона, який під час окупації працював наглядачем у так званій «Північній виправній колонії №90», створеній РФ. 

Про це інформують Служба безпеки України та обласна прокуратура.

За даними слідства, 40-річний чоловік, працюючи в колонії «молодшим інспектором групи нагляду відділу безпеки», охороняв камери, де незаконно утримували українців — учасників руху опору.

Після деокупації Херсона він намагався уникнути відповідальності та переховувався, однак правоохоронці встановили його місцеперебування й затримали.

Жителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами. Фото: СБУЖителя Херсона підозрюють у співпраці з окупантами. Фото: СБУ

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко нині переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Останні новини про: Херсон

РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон
«Тримайтесь!» — ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста
В Херсоні котельні готові до опалювального сезону на 60%, — керівник МВА
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на неприбране листя та сміття по Адміральській

Даріна Мельничук
новини

Одещина серед лідерів за кількістю компаній у санкційному списку РНБО

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсон

В Херсоні котельні готові до опалювального сезону на 60%, — керівник МВА
«Тримайтесь!» — ексмер Миколаєнко привітав херсонців з Днем міста
РФ випробовує швидкі дрони «Молнія», які можуть становити загрозу трасі Миколаїв — Херсон

У Миколаївській облраді планують придбати систему для поіменних онлайн-голосувань

У Миколаєві визначили, які вулиці прибиратиме комунальна техніка

4 години тому

Південний Буг під загрозою: що впливає на стан річки, з якої питиме воду Миколаїв

Альона Коханчук

Головне сьогодні