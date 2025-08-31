Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    31 серпня, 2025

  31 серпня , 2025 неділя

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей. Фото: МикВістіКерівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей. Фото: МикВісті

Керівник Миколаївської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко нині переховуються на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це він розповів під час брифінгу 29 серпня, пишуть «МикВісті».

Кримінальне провадження ще у березні 2023 року було направлено до Снігурівського районного суду, яке розглядається заочно вже півтора роки. Усі троє перебувають у державному розшуку. 

Станом на 2023 рік було озвучено, що вони знаходяться у Криму. Однак, за словами Ігора Домущея, обвинувачені перебувають на окупованій Херсонщині.

— За рішенням судів їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За оперативною інформацією правоохоронних органів, зараз вони перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини, — зазначив Ігор Домущей.

Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр ЛарченкоЮрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко

Снігурівські колаборанти Барбашов, Мезіна та Ларченко

Зазначимо, що колаборанти Юрій Барбашов, Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко, які під час окупації займали керівні посади, втікли разом з росіянами у листопаді 2022 року.

Сепаратиста Юрія Барбашова призначили «керівником військової адміністрації» у серпні 2022 року.

На початку грудня 2022 року правоохоронці повідомили про підозру у зраді колишньому міському голові Снігурівки Олександру Ларченку, який добровільно перейшов на бік ворога та обіймав посаду «заступника голови військово-цивільної адміністрації». Перебуваючи на тимчасово окупованій території Снігурівщини, він добровільно погодився на пропозицію окупантів та зайняв посаду так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації міста Снігурівка та Снігурівського району». Тоді ж у грудні Баштанська районна рада звільнила підозрювану у колабораціонізмі заступницю голови Тетяну Мезіну за систематичне невиконання службових обов’язків. СБУ повідомило їй про підозру ще на початку травня, після того, як вона допомагала окупантам схилити жителів Снігурівки до співпраці та організовувати псевдореферендум

Відомо також, що «голосування» на псевдорефрендумі за «приєднання» Снігурівки до РФ організовували Тетяна Мезіна та Олександр Ларченко.

Apple Pay