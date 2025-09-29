Блогерці Стужук оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад ₴11 мільйонів

Софія Стужук. Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Українській блогерці Софії Стужук повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у загальною сумою майже 11,5 мільйона гривень.

Про це повідомили Бюро економічної безпеки.

Попри те, що у тексті правоохоронці не згадують ім’я обвинуваченої, зі скриншоту Instagram-сторінки, який оприлюднило БЕБ, помітно, що йдеться саме про блогерку Софію Стужук.

Скриншот Instagram-сторінки блогерки. Фото: Бюро економічної безпеки

За даними слідства, протягом п’яти років вона отримувала на свої банківські рахунки гроші за рекламу товарів у соціальних мережах, проте ці доходи не відображала у податкових деклараціях.

Кримінальне провадження відкрили на основі узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, які ініціювали співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі досудове розслідування триває за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

Оскільки після початку повномасштабного вторгнення Софія Стужук мешкає за кордоном, підозру їй оголосили заочно.

У Київській міській прокуратурі додали, що блогерка, попри те що мала багатомільйонну авдиторію, на початку повномасштабного вторгнення жодним чином не висловлювалася щодо російської агресії, а згодом «робила неоднозначні заяви».

«Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні в масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по Росії та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську авдиторію», — повідомили у відомстві.

