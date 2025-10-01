  • середа

Росіяни атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще три — поранені

Дитячий майданчик у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковДитячий майданчик у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 30 вересня та вночі 1 жовтня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще три — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Берислав, Білозерка, Золота Балка, Веселе, Бургунка, Велетенське, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Львове, Микільське, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Придніпровське, Республіканець, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Дніпровське, Антонівка, Софіївка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області.

«Пошкодили пʼять багатоповерхівок та шість приватних будинків.», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора 30 вересня російські війська атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську та Куцурубську громади.

