У Миколаєві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди

Комунальники прибирають наслідки негоди у Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Учора 30 вересня, у Миколаєві комунальні служби ліквідовували наслідків негоди. Бригади прибирали повалені дерева та очищали дощоприймальні колодязі.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, рятувальники розпиляли та прибрали дев’ять аварійних дерев, що впали через сильний вітер. Також проводиться очищення дощоприймальних колодязів, аби запобігти підтопленням та засміченню під час злив.

«Роботи над усуненням наслідків негоди продовжуються. Синоптики і сьогодні прогнозують дощ та пориви вітру. Будьте уважні на вулицях, уникайте місць із великою кількістю дерев і не забудьте парасолю», — зазначив мер.

Миколаївцям нагадали, що у разі виявлення повалених дерев вони можуть повідомити за телефонами:

15-88;

+38 (0512) 751 588;

+38 (0512) 533 588;

+38 (095) 003 1588;

+38 (093) 170 1588;

+38 (067) 460 1588.

Також інформацію можна залишати у контакт-центрі при Миколаївській міській раді на сторінці у Facebook.