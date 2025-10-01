  • середа

Клуб

Мер Миколаєва Сєнкевич висловив співчуття Одесі через загибель дев’яти людей під час негоди

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич висловив співчуття одеситам у зв’язку з трагічними наслідками негоди, що забрала життя дев’ятьох людей.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Важкі новини з Одеси… На тлі постійних обстрілів місто зазнало ще й удару стихії — через негоду загинули дев’ять людей. Миколаїв сьогодні з вами. Тримайтеся, друзі. Ви не самі. Наші щирі співчуття всім, хто сьогодні в скорботі», — написав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, за даними міської влади Одеси, внаслідок негоди підтопленими залишаються понад 600 будинків.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

У четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо. 

 

